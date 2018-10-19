В городе Болхов Орловской области сгорел гараж

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-19T09:54:00+03:00

Фото с места происшествия: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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В минувший четверг, 18 октября, в городе Болхов Орловской области пожарные тушили охваченный огнем гараж. От пожара удалось спасти электрическую подстанцию.

Сигнал о пожаре на улице Октябрьской районного центра поступил спасателям в начале четвертого утра. На место прибыли спасатели. Оказалось, что пламя разбушевалось в гараже с деревянным навесом.

- На тушение был подан один водяной ствол. В результате пожара кровля повреждена огнем на общей площади 36 квадратных метров. От огня удалось спасти подстанцию, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.