В городе Болхов Орловской области сгорел гараж
В минувший четверг, 18 октября, в городе Болхов Орловской области пожарные тушили охваченный огнем гараж. От пожара удалось спасти электрическую подстанцию.
Сигнал о пожаре на улице Октябрьской районного центра поступил спасателям в начале четвертого утра. На место прибыли спасатели. Оказалось, что пламя разбушевалось в гараже с деревянным навесом.
- На тушение был подан один водяной ствол. В результате пожара кровля повреждена огнем на общей площади 36 квадратных метров. От огня удалось спасти подстанцию, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.