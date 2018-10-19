2018-10-19T09:34:53+03:00
Общество

В Орле названы причины вспышек АЧС и гриппа птиц

Распространению этих заболеваний приписывают халатное отношение людей к содержанию животных
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле названы причины вспышек АЧС и гриппа птиц. В числе первой из них - халатное отношение самих людей к содержанию сельскохозяйственных животных.

Эпизоотическая ситуация, которая складывается в регионе, обсуждалась на этой неделе на заседании Орловского облсовета. Начальник регионального Управления ветеринарии области Виталий Сиротинин озвучил статистику.

- Так, в этом году на Орловщине зарегистрировано 54 случая бешенства животных, 7 вспышек африканской чумы свиней и 7 вспышек высоко патогенного гриппа птиц, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Причина распространения этих заболеваний – халатное отношение граждан и администраций предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания животных и птицы. При этом поголовье свиней в очагах и зонах угрозы было ликвидировано. Также тысячам животных были сделаны прививки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24