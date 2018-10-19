СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-19T09:34:53+03:00

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В Орле названы причины вспышек АЧС и гриппа птиц. В числе первой из них - халатное отношение самих людей к содержанию сельскохозяйственных животных.

Эпизоотическая ситуация, которая складывается в регионе, обсуждалась на этой неделе на заседании Орловского облсовета. Начальник регионального Управления ветеринарии области Виталий Сиротинин озвучил статистику.

- Так, в этом году на Орловщине зарегистрировано 54 случая бешенства животных, 7 вспышек африканской чумы свиней и 7 вспышек высоко патогенного гриппа птиц, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Причина распространения этих заболеваний – халатное отношение граждан и администраций предприятий к соблюдению правил ввоза, содержания животных и птицы. При этом поголовье свиней в очагах и зонах угрозы было ликвидировано. Также тысячам животных были сделаны прививки.