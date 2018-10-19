В Орловской глубинке пожарные тушили трактор
В происшествии никто не пострадал
Фото: архив "КП"
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В Орловской глубинке пожарные тушили загоревшийся трактор. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.
ЧП произошло в деревне Ржаное Залегощенского района области накануне, 18 октября. Сигнал о возгорании спасателям поступил около двух часо дня, на место происшествия выехали местные спасатели.
-Сотрудники Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона с огнем справились. Сельскохозяйственная машина сгорела, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сумма причиненного ущерба и причины, по которым произошел пожар, устанавливаются.