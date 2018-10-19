В Орловской глубинке пожарные тушили трактор

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-19T09:02:52+03:00

В происшествии никто не пострадал

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В Орловской глубинке пожарные тушили загоревшийся трактор. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

ЧП произошло в деревне Ржаное Залегощенского района области накануне, 18 октября. Сигнал о возгорании спасателям поступил около двух часо дня, на место происшествия выехали местные спасатели.

-Сотрудники Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона с огнем справились. Сельскохозяйственная машина сгорела, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сумма причиненного ущерба и причины, по которым произошел пожар, устанавливаются.