2018-10-18T17:28:31+03:00
Общество

Орловцев попросили не складировать габаритный мусор на контейнерных площадках

Мусор с огорода, а также строительные отходы, горожане должны вывозить за свой счет
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП". Автор: Вячеслав КоваленкоФото: архив "КП". Автор: Вячеслав Коваленко
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Орловцев попросили не складировать габаритный мусор на контейнерных площадках. Строительные отходы, а также мусор с огородов и приусадебных участков горожане должны вывозить за свой счет.

Проблему обсуждали в мэрии на рабочем совещании в мэрии 16 октября.

В качестве примера была приведена контейнерная площадка на улице Пушкина, где местные жители постоянно оставляли сельскохозяйственный мусор (ботву растений), а также строительный.

- Уборка таких видов отходов не прописана в контрактах на вывоз мусора. Ни одна норма накопления отходов не учитывает то, что мы сегодня видим на ул. Пушкина, и ни один перевозчик не в состоянии это вывести в рамках заключенных контрактов, - отметил глава Администрации города Орла Александр Муромский.

Также он дал поручение объяснить жителям частного сектора, какие отходы можно выбрасывать в контейнер, а какие нужно вывозить за свой счет.

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