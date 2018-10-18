2018-10-18T16:59:44+03:00
Общество

В Орле подвели промежуточные итоги проверок общественного транспорта

Больше всего нареканий возникло к санитарному состоянию автобусов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле подвели промежуточные итоги проверок общественного транспорта. Больше всего нареканий у властей к санитарному состоянию автобусов.

Поголовные проверки перевозчикам устроили после резонансного ДТП с троллейбусом, в котором погибли и пострадали люди. И сегодня, 18 октября, в мэрии чиновники пообщались с предпринимателями, чьи автобусы возят людей в городе.

Было отмечено, что проверки показывают: санитарное состояние автобусов оставляет желать лучшего. На это жалуются и пассажиры. Также люди недовольны тем, что в вечерние часы уехать домой на общественном транспорте невозможно.

- В конце этого месяца истекает срок действия муниципальных контрактов на осуществление услуг по транспортному обслуживанию населения, и мы должны понимать, с кем стоит продолжать сотрудничество, а с кем прощаться, - отметил на встрече Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи.

Решится этот вопрос уже на этой неделе. Пока же, проверки продолжаются.

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