В Болховском микрорайоне Орла заложили фундамент детсада

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-18T14:42:02+03:00

По планам, его строительство завершат уже к концу 2019-го года

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В Болховском микрорайоне Орла заложили фундамент детского сада. По планам, его строительство завершат уже к концу 2019-го года.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Мероприятие состоялось в торжественной обстановке. На празднике присутствовали не только представители власти и организации-застройщика, но и местные жители, в том числе и будущие воспитанники садика. В фундамент была вмонтирована капсула времени, с посланием для будущих поколений.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Цена контракта составляет 163 миллиона рублей. В микрорайоне предполагается строительство более 6 тысяч квартир, общей площадью более 330 тысяч квадратных метров. Поэтому необходимость в детском саду очевидна, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Отметим, что детсад этот будет не один. Дальнейшее развитие инфрастурктуры Болховского предполагает еще один садик на 230 мест, а также школу более чем на 1000 мест.