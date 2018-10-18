Орловские самбистки привезли награды с Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-18T14:03:04+03:00

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Две орловские самбистки вернулись с Всероссийского турнира с наградами. Турнир состоялся в четвертый раз в поселке Таловая. В нем приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 регионов России.

Орловщину представили две самбистки. Арина Мкртчян выступала в весовой категории 47 кг. Девушка одержала три победы досрочно, применив болевые приемы. В финале победив спортсменку из Белгорода, Арина получила возможность выступить на Первенстве России. Оно пройдет в Новороссийске.

Вторая спортсменка, Бродягина Юлия, выступала в весовой категории свыше 65 кг. Девушка завоевала бронзовую медаль турнира. Она одержала одну победу.