Более 8 тысяч гектаров свеклы убрали в Ливенском районе Орловской области
Аграрии выполнили 75 % от плана
Фото с сайта облправительства
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В Ливенском районе Орловской области завершается сбор урожая сахарной свеклы. Более 8 тысяч гектаров корнеплодов выкопали. Аграрии выполнили 75 % от плана.
Как сообщает пресс-служба облправительства, средняя урожайность по району составила 351 центнер на гектар. Более 306 тысяч тонн свеклы накопано.
Сахаристость корнеплодов в Ливенском районе в среднем составляет 18,31 %.