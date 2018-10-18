Более 8 тысяч гектаров свеклы убрали в Ливенском районе Орловской области

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-18T13:37:54+03:00

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В Ливенском районе Орловской области завершается сбор урожая сахарной свеклы. Более 8 тысяч гектаров корнеплодов выкопали. Аграрии выполнили 75 % от плана.

Как сообщает пресс-служба облправительства, средняя урожайность по району составила 351 центнер на гектар. Более 306 тысяч тонн свеклы накопано.

Сахаристость корнеплодов в Ливенском районе в среднем составляет 18,31 %.