2018-10-18T13:37:54+03:00
Общество

Более 8 тысяч гектаров свеклы убрали в Ливенском районе Орловской области

Аграрии выполнили 75 % от плана
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Ливенском районе Орловской области завершается сбор урожая сахарной свеклы. Более 8 тысяч гектаров корнеплодов выкопали. Аграрии выполнили 75 % от плана.

Как сообщает пресс-служба облправительства, средняя урожайность по району составила 351 центнер на гектар. Более 306 тысяч тонн свеклы накопано.

Сахаристость корнеплодов в Ливенском районе в среднем составляет 18,31 %.

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