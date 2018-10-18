СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-18T13:26:44+03:00

Пятерых человек эвакуировали орловские спасатели при пожаре в одной из квартир в Глазуновке Фото: Архив "КП"

По предположениям специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем

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ЧП в двухкомнатной квартире дома на улице Советской в поселке Глазуновка произошло вчера утром, 17 октября. Пожар случился на втором этаже.

К моменту прибытия спасателей из квартиры шел дым. Пожарным пришлось эвакуировать пятерых человек.

- В результате пожара в квартире выгорел матрас, обгорела стена, закопчены комнаты на площади 12,5 и 12 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них 27 выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.