2018-10-18T13:24:12+03:00
Общество

Орловцы узнают о реформе крепостного права на выставке в краеведческом музее

В экспозиции собраны документы газеты и журналы из орловского архива
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта музеяФото с сайта музея
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На следующей неделе, 23 октября, в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева».

Проект так назван неспроста. В экспозиции будут представлены коллекции в историческом контексте от становления крепостного права в России до Манифеста 19 февраля 1861 года и пореформенных преобразований. Сам Иван Тургенев внес неоценимый вклад в освобождение крестьян от крепостной зависимости.

Гости выставки познакомятся с портретами и фотографиями государственных и общественных деятелей, приложивших руку к реформе, документами, журнальными и газетными материалами из фондов орловского архива и библиотеки имени Бунина.

Выставка откроет свои двери в 16 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

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