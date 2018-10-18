60-летний мужчина погиб при пожаре в квартире в орловской глубинке
Пожар в одной из квартир дома на улице Парковой в поселке Стрелецком Орловского района произошел вчера утром, 17 октября. Сообщение о возгорании поступило на телефон спасателей около половины 12 дня.
К моменту прибытия пожарных из квартиры на первом этаже шел дым. Внутри находились люди. Спасателям из горевшей квартиры удалось вытащить 65-летнего мужчину. На скорой помощи его доставили в областную клиническую больницу.
- Из подъезда были эвакуированы десять человек. В 11:33 в помещении кухни было обнаружено тело мужчины 60-ти лет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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