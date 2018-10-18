2018-10-18T10:02:11+03:00
Общество

В городе Мценске Орловской области перезахоронили останки неизвестного солдата Красной Армии

Их обнаружили газовщики неподалеку от одной из школ во время проведения спецработ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта областного правительстваФото с сайта областного правительства
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Траурная церемония погребения останков неизвестного солдата Красной Армии состоялась накануне в городе Мценске на территории сквера «Вечный огонь». Их обнаружили 5 июля неподалеку от школы №1 в процессе проведения работ газовщиками. Тогда к раскопкам сразу же подключились бойцы военно-исторического поискового клуба «Батальон».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обряд погребения по православной традиции совершил благочинный церквей Мценского округа протоирей Владимир Герченов. Память всех погибших в борьбе с фашизмом почтили минутой молчания.

Фото с сайта областного правительства

Фото с сайта областного правительства

В завершении траурной церемонии участники мероприятия возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, Вечному огню и бюстам воинов-героев.

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