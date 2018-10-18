СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-18T09:38:47+03:00

Уголовное дело завели на орловца за публикацию экстремистских призывов в соцсетях Фото: Архив "КП"

Ранее мужчина уже был судим за вандализм

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении орловца направили для рассмотрения в Кромской районный суд. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму.

Как отмечает прокуратура Орловской области, в интернете мужчина добывал информацию экстремистской направленности и публиковал ее на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее житель Кромского района уже был судим. Приговором мирового судьи он был заключен под стражу на один год за вандализм.