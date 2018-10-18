2018-10-18T09:38:47+03:00
Происшествия

Уголовное дело завели на орловца за публикацию экстремистских призывов в соцсетях

Ранее мужчина уже был судим за вандализм
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Уголовное дело завели на орловца за публикацию экстремистских призывов в соцсетяхУголовное дело завели на орловца за публикацию экстремистских призывов в соцсетяхФото: Архив "КП"
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Уголовное дело в отношении орловца направили для рассмотрения в Кромской районный суд. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму.

Как отмечает прокуратура Орловской области, в интернете мужчина добывал информацию экстремистской направленности и публиковал ее на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее житель Кромского района уже был судим. Приговором мирового судьи он был заключен под стражу на один год за вандализм.

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