2018-10-18T09:30:44+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель на «Ниве» устроил ДТП с культиватором

Мужчину, управлявшего спецтехникой, госпитализировали
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП произошло вчера вечером, 17 октября, на автодороге «Верхняя Морозиха-Сомово». Водитель на автомобиле «Нива Шевроле» столкнулся с культиватором «LIFAN», оснащенным тележкой. Машина двигалась во встречном направлении.

- В результате ДТП мужчина, управлявший культиватором, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в БУЗ ОО «Троснянская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

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