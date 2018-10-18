Под Орлом водитель на «Ниве» устроил ДТП с культиватором

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-18T09:30:44+03:00

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ДТП произошло вчера вечером, 17 октября, на автодороге «Верхняя Морозиха-Сомово». Водитель на автомобиле «Нива Шевроле» столкнулся с культиватором «LIFAN», оснащенным тележкой. Машина двигалась во встречном направлении.

- В результате ДТП мужчина, управлявший культиватором, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в БУЗ ОО «Троснянская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.