2018-10-18T09:17:50+03:00
Общество

К зимнему сезону на Орловщине готовят железную дорогу

Отремонтировано более 170 километров путей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К зимнему сезону на Орловщине готовят железную дорогуК зимнему сезону на Орловщине готовят железную дорогуФото: Архив "КП"
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К зимнему сезону железные дороги Орловско-Курского региона подготовят в срок до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники уже провели масштабную работу, чтобы транспорт на путях работал без перебоев. Так, было отремонтировано 170 километров рельсов и около ста стрелочных переводов.

Также для уборки путей подготовили 16 единиц спецтехники и 44 компрессорные установки. В зданиях вокзалов, в свою очередь, утеплили окна и двери. Все сотрудники железных дорог, кто работает на открытом воздухе, получили зимнюю спецодежду и обувь, а также средства, которые защищают от обморожения.

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