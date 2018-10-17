17 Окт. 17:35 2018-10-17T17:35:42+03:00

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Жители Орловщины выбрали народного участкового. Доверия орловцев удостоился лейтенант полиции Евгений Пантелеев.

Конкурс «Народный участковый» - ежегодный, проходит в три этапа. По итогам двух туров онлайн голосования в этом году лучшим участковым региона стал представитель территориального ОВД по Орловскому району: за Евгения Пантелеева было отдано больше всего голосов.

Стать полицейским Евгений мечтал со школьной скамьи и своей цели достиг. Сначала работал в патрульно-постовой службе, а после заинтересовался службой участковых. По признанию полицейского, в участковые пошел, потому что хотелось помогать людям.

- На обслуживаемом мной административном участке проживает около трех тысяч семисот человек. И к каждому нужен свой подход, нужно понять, какие у человека проблемы, чтобы помочь ему их решить, - поделился с «КП» Евгений Пантелеев.

В скором времени стартует всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2018». Поддержать представители Орловщины также будет можно в онлайн режиме.