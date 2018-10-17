Жители Орловщины выбрали народного участкового
Жители Орловщины выбрали народного участкового. Доверия орловцев удостоился лейтенант полиции Евгений Пантелеев.
Конкурс «Народный участковый» - ежегодный, проходит в три этапа. По итогам двух туров онлайн голосования в этом году лучшим участковым региона стал представитель территориального ОВД по Орловскому району: за Евгения Пантелеева было отдано больше всего голосов.
Стать полицейским Евгений мечтал со школьной скамьи и своей цели достиг. Сначала работал в патрульно-постовой службе, а после заинтересовался службой участковых. По признанию полицейского, в участковые пошел, потому что хотелось помогать людям.
- На обслуживаемом мной административном участке проживает около трех тысяч семисот человек. И к каждому нужен свой подход, нужно понять, какие у человека проблемы, чтобы помочь ему их решить, - поделился с «КП» Евгений Пантелеев.
В скором времени стартует всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2018». Поддержать представители Орловщины также будет можно в онлайн режиме.