Орловский музей коллекционных кукол приглашает на чаепитие под «Унесенных ветром»
Музей коллекционных кукол в Орле приглашает гостей на чаепитие под «Унесенных ветром». Встреча запланирована на субботу, 20 октября.
Сотрудники музея расскажут о сыгравших в фильме актерах и о том, как сложилась их судьба в дальнейшем. Посетители смогут также узнать интересные факты о создании самого знаменитого фильма в истории кинематографа.
Кроме того, на встрече будет представлена тематическая выставка из 60-ти портретных кукол, которые представляют собой точное воплощение характерных персонажей.
Гостей ждут кофе и сладости.
Начало встречи в 15 часов.
Стоимость участия – 350 рублей.
Предварительная запись возможна по телефону: 490257.