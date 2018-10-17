Орловский музей коллекционных кукол приглашает на чаепитие под «Унесенных ветром»

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-17T16:38:20+03:00

Сотрудники музея расскажут о сыгравших в фильме актерах и представят тематическую выставку из 60-ти портретных кукол

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Музей коллекционных кукол в Орле приглашает гостей на чаепитие под «Унесенных ветром». Встреча запланирована на субботу, 20 октября.

Сотрудники музея расскажут о сыгравших в фильме актерах и о том, как сложилась их судьба в дальнейшем. Посетители смогут также узнать интересные факты о создании самого знаменитого фильма в истории кинематографа.

Кроме того, на встрече будет представлена тематическая выставка из 60-ти портретных кукол, которые представляют собой точное воплощение характерных персонажей.

Гостей ждут кофе и сладости.

Начало встречи в 15 часов.

Стоимость участия – 350 рублей.

Предварительная запись возможна по телефону: 490257.