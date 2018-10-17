Орловские коммунальщики готовятся к зиме

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-17T16:27:41+03:00

К 1-му ноября техника и рабочие «Спецавтобазы» должны быть во всеоружии

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В Орле коммунальщики полным ходом готовятся к зиме. По планам, к 1-му ноября и техника и рабочие должны быть во всеоружии.

Вопрос обсуждался накануне, 16 октября, в городской Администрации. Гендиректор «Спецавтобазы» Александр Байдак рассказал, что сейчас в парке коммунальной техники имеется 147 машин, в зимний период бороться с последствиями снегопада будут 80 из них.

- Сейчас идет переоборудование сезонной техники, ее обслуживание. Чтобы завершить подготовку техники к зиме нужно около трех миллионов рублей на запчасти, расходники, масла, - отметил Александр Байдак.

Эти деньги «Спецавтобазе» должно выделить городское УКХ. При этом было отмечено, что есть возможность за счет средств Дорожного фонда закупить новую технику для предприятия. Также будут заключены с предприятиями, которые помогут с зимней уборкой.

Справятся ли они вместе, покажет первый обильный снегопад.