СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-17T14:56:04+03:00

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В Орле маршрутка столкнулась с фурой. Авария произошла сегодня, 17 октября, в микрорайоне Зареченский.

ДТП с участием большегруза марки "Ивеко" и маршрутного автобуса "Газель", который следовал по маршртуту №8, случилось во втором часу дня.

- Водитель большегрузного автомобиля Ивеко следовал от торгового центра "Европа" по прилегающей территории в направлении улицы Мостовой, двигаясь далее по межквартальному проезду допустил столкновение с автобусом "Газель", водитель которого следовал со стороны Бульвара Молодежи также в сторону Мостовой улицы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Известно, что в ДТП никто не пострадал.