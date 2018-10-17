СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-17T13:57:39+03:00

На площади 8 квадратных метров сгорело сено в хозпостройке под Орлом Фото: Архив "КП"

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ЧП произошло в деревне Орлово Ливенского района вчера днем, около 4-х часов. На телефон спасателей поступило сообщение о том, что загорелась хозпостройка с сеном.

- В результате пожара от термического воздействия повреждена шиферная обшивка стен на площади двенадцать квадратных метров, обуглился деревянный каркас постройки. Сено повреждено огнем на площади восемь квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 30 раз, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.