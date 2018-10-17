Воспитанники орловского детского сада надели автомобилистам «волшебные очки»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-17T13:37:47+03:00

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и воспитателями дети провели для водителей профилактический урок

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Необычный флешмоб для воспитанников орловского детского сада № 73 провели на днях сотрудники Госавтоинспекции. Урок безопасности «Волшебные очки для водителей» прошел на улицах города.

Флешмоб сотрудники ГИБДД совместили с профилактическим рейдом для водителей в рамках Международного дня белой трости. Дети, надели «волшебные» очки и яркие светоотражающие жилеты.

- Выйдя из детского сада, ребята обратились к водителям с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения. На помощь им пришел Енот, который также надел яркую оправу и помогал малышам, справится с нелегкой задачей достучаться до водителей-лихачей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Организаторы мероприятия уверены, что такие флешмобы являются одним из действенных способов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.