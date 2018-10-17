2018-10-17T13:05:34+03:00
Происшествия

В поселке Залегощь орловские пожарные ночью тушили склад

Помещение по всей площади закоптилось
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В поселке Залегощь орловские пожарные ночью тушили складВ поселке Залегощь орловские пожарные ночью тушили складФото: Архив "КП"
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Сегодня ночью, 17 октября, в поселке Залегощь Орловской области загорелся склад. ЧП произошло около 01:24 на улице Горького.

К моменту прибытия спасателей из части помещения на первом этаже шел густой дым. Оказалось, горит дверь самого склада.

- В результате пожара в складском помещении выгорела входная дверь. Помещение закопчено по всей площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 30 раз, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

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