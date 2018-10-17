2018-10-17T12:20:28+03:00
Общество

В Орле в рамках программы ремонта незаконченными остаются три двора

По обещаниям подрядчика, работы завершатся к концу недели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле в рамках программы ремонта незаконченными остаются три двораВ Орле в рамках программы ремонта незаконченными остаются три двораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле программа ремонта дворовых территорий на 2018 год подходит к концу. В стадии проведения работ остаются три адреса. Речь идет о дворовых территориях домов № 2, № 4, № 6 по улице Грановского.

Сейчас на этих объектах почти полностью уложили покрытие под асфальт. По обещаниям подрядчика, работы там завершат не позднее конца текущей недели.

Стоит отметить, что полностью ремонт закончен в 70 дворах. 68 территорий приняты с положительными результатами после взятия проб асфальта. Прием еще семи дворов пройдет на этой неделе.

Что касается территорий, вошедших в дополнительный перечень, из пяти полностью готова одна — переулок Светофорный, 4. По адресу улица Рощинская, 17 и 19 на тротуарах уложен асфальт. Работы на улице Бурова, 38 и улице Металлургов, 27 продолжаются.

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