2018-10-17T11:39:03+03:00
Звезды

Орловцы отметили праздник Покрова в Духовном центре «Вятский Посад»

Гостей порадовала не только хорошая погода, но и литургия, концерты и ярмарки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вятский ПосадФото: Вятский Посад
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В воскресенье, 14 октября, в духовном центре «Вятский Посад» орловцы отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Сначала прихожане побывали на Божественной литургии в главном храме Вятского Посада. По окончании утренней службы гостей порадовал концерт казачьих песен народного ансамбля «Белая рыбица». На площадке перед сценой для детей были организованы игры и забавы.

Фото: Вятский Посад

Фото: Вятский Посад

Кроме того, на протяжении всего праздничного дня своими дарами орловцев встречала Покровская ярмарка. В ней приняли участие 20 мастеров народных промыслов. Гости могли не только полюбоваться на оригинальные изделия, но и узнать о традициях, породивших в народе стремление к созданию таких вещей. Среди сувениров можно было встретить игрушки, свистульки, свечи, чаи, посуду, традиционные русские куклы-обереги. Семьи также смогли полакомиться свежей выпечкой и горячими блинами с разной начинкой.

Фото: Вятский Посад

Фото: Вятский Посад

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