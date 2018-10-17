Орловцы отметили праздник Покрова в Духовном центре «Вятский Посад»
В воскресенье, 14 октября, в духовном центре «Вятский Посад» орловцы отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Сначала прихожане побывали на Божественной литургии в главном храме Вятского Посада. По окончании утренней службы гостей порадовал концерт казачьих песен народного ансамбля «Белая рыбица». На площадке перед сценой для детей были организованы игры и забавы.
Фото: Вятский Посад
Кроме того, на протяжении всего праздничного дня своими дарами орловцев встречала Покровская ярмарка. В ней приняли участие 20 мастеров народных промыслов. Гости могли не только полюбоваться на оригинальные изделия, но и узнать о традициях, породивших в народе стремление к созданию таких вещей. Среди сувениров можно было встретить игрушки, свистульки, свечи, чаи, посуду, традиционные русские куклы-обереги. Семьи также смогли полакомиться свежей выпечкой и горячими блинами с разной начинкой.
Фото: Вятский Посад