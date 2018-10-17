2018-10-17T11:00:18+03:00
Общество

В Орле молодые полицейские приняли присягу

Клятву принесли 80 сотрудников органов внутренних дел
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле молодые полицейские приняли присягу. Клятву принесли 80 сотрудников органов внутренних дел.

Мероприятие состоялось у стелы погибшим сотрудникам ОВД на улице Тургенева. Среди принявших присягу полицейских – дознаватели и следователи, участковые, а также сотрудники патрульно-постовой службы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- По традиции, участие в мероприятии приняли ветераны органов внутренних дел. Они также поздравили молодых коллег с торжественным событием. Благословил на службу молодых полицейских протоирей Григорий Смирнов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь молодые сотрудники пополнят ряды орловской полиции, приступив к службе.

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