2018-10-17T10:46:51+03:00
Спорт

С четверга в Орле стартует чемпионат Европы по карате

Решение о месте проведения соревнований приняли на конгрессе International karate Union в Ирландии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С четверга в Орле стартует чемпионат Европы по каратеС четверга в Орле стартует чемпионат Европы по каратеФото: Архив "КП"
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В четверг, 18 октября, в Орле стартует чемпионат Европы по каратэ под эгидой International karate Union. Решение о том, что именно в нашем городе пройдут соревнования такого уровня, было принято на конгрессе в Ирландии.

В Чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены Старого Света, около 2 000 спортсменов из 21 страны Европы. В программу соревнований включены Европейские детские игры, где возраст участников будет варьироваться от 7 до 12 лет, и чемпионаты Европы среди кадетов и юниоров в возрасте от 12 до 21 года, взрослые и ветераны от 36 лет и старше.

Торжественное открытие соревнований состоится 20 октября в 16 часов в спортивном центре «ГРИНН». Чемпионат продлится до конца недели, 21 октября.

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