2018-10-17T10:42:08+03:00
Общество

Тротуары на улице Горького в Орле отремонтируют в следующем году

Сейчас пешеходные дорожки находятся в плачевном состоянии
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Тротуары на улице Горького в Орле отремонтируют в следующем году. Сейчас пешеходные дорожки здесь находятся в плачевном состоянии.

Вопрос поднимался на рабочем совещании в мэрии 16 октября в процессе обсуждения грядущего ремонта улиц и дворов в 2019-м. Глава горадминистрации Александр Муромский отметил, что жители жалуются на тротуары на Горького и дал указание включить дорожки по четной стороне улицы в перечень объектов, требующих ремонта в будущем году.

- В основу программы ремонта включайте объекты, которые имеют высокий процент износа и по которым имеются предписания ГИБДД. Учитывайте также обращения, поступающие в администрацию Орла. Работа предстоит большая, поэтому начинать ее нужно уже сейчас, - отметил Александр Муромский.

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