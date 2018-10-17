2018-10-17T10:35:04+03:00
Происшествия

ДТП под Орлом: водитель на иномарке врезался в трактор

Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, 16 октября, на трассе «Орел-Тамбов» произошло ДТП. 63-летний водитель «Рено Трафик» двигался со стороны Орла в сторону Ливен и в районе 68 километра автодороги столкнулся с трактором «Бюллер». В это время он пересекал проезжую часть.

- В результате аварии водитель иномарки получил телесные повреждения. Он был госпитализирован в Покровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.

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