В Орле оштрафуют подрядчиков, вовремя не положивших асфальт

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-17T10:28:20+03:00

В настоящее время из 13 объектов улично-дорожной сети принято только 6

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В Орле оштрафуют подрядчиков, вовремя не закончивших ремонт объектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день из 13-ти таких объектов принято только 6.

Эта тема обсуждалась в мэрии города на рабочем совещании во вторник, 16 октября. Как сообщила Светлана Климова, начальник УКХ Орла, приняты улицы Брянская,Правый берег реки Орлик, Холодная, разворотное кольцо на улице

Раздольная, парковка на Картукова (возле школы №50), а также улица Скворцова.

- К сдаче готова улица 6-й Орловской дивизии. Н этой неделе планируется завершить работы на улице Железнодорожной, где уложено 50% верхнего слоя асфальта. На 1-й Посадской приступили к устройству выравнивающего слоя, - сообщила Светлана Климова.

Также было отмечено, что полным ходом идут работы на улицах Максима Горького, Кромской, Привокзальной.