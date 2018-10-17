Орловцам, содержащим домашнее хозяйство, до 1 ноября необходимо оформить ветеринарный паспорт
Нарушителям грозит административное наказание
Орловцам, содержащим домашнее хозяйство, до 1 ноября необходимо оформить ветеринарный паспортФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала октября в Орловской области стартовали контрольные мероприятия по выявлению собственников животных, которые не поставили свои хозяйства на учет в ветучреждениях. В течение месяца, до 1 ноября, орловцам, содержащим животных, птицу и пасеки, необходимо оформить ветеринарный паспорт.
Об этом гласит Закон РФ «О ветеринарии», согласно которому животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заболеваний.
Нарушителям будет грозить административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до тысячи рублей.