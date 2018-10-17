Парки «Ботаника» и «Дворянское гнездо» в Орле продолжают благоустраивать

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-17T10:04:21+03:00

Перечень новых объектов для ремонта на будущий год находится в стадии формирования

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В Орле продолжается благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Из 11 мест, предполагаемых для ремонта в этом году, в работе остались только парки «Ботаника» и «Дворянское гнездо».

Так, например, в парке «Ботаника» уложили асфальт, установили половину скамеек. В ближайшее время наладится работа освещения. Однако все еще открытыми остаются вопросы обустройства резинового покрытия на детской площадке и вывоз мусора. В свою очередь сейчас в сквере «Дворянское гнездо» подрядчик ООО «Спецстроймонтаж» ремонтирует балюстрады, монтирует освещение.

Что касается остальных ремонтных работ, не предусмотренных программой, Комсомольский сквер будет готов к 25 октября. В Детском парке почти закончены работы по устройству чаши фонтана, там наладили инженерное оборудование. По словам чиновников, до конца текущей недели подрядчик проложит дорожки около фонтана. В Городском парке на фонтане уже отлита вторая стена парапета, ведется установка насосной техники.

По сообщению пресс-службы мэрии, при составлении перечня общественных территорий для благоустройства на будущий год будут учитывать мнение орловцев.