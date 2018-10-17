СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-17T09:38:42+03:00

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В Орле водитель "Нивы" сбил двух женщин на "зебре". Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

ДТП произошло накануне, 16 октября, на улице Московской. Около двенадцати часов дня 29-летний водитель ехал на отечественном внедорожнике со стороны Московского шоссе в направлении улицы Старой Московской. На пешеходном переходе, в районе дома №112, он не пропустил двух женщин, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП 51-летняя и 60-летняя женщины получили травмы. Они направлены на амбулаторное лечение после осмотра медиками, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 23 ДТП, 2 из них - с пострадавшими.