Пострадавшую в ДТП с троллейбусом в Орле девушку выписали из больницы

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-16T15:59:15+03:00

16-летний парень все еще находится на лечении

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В Орле пострадавшую в резонансном ДТП с троллейбусом девушку выписали из больницы. 16-летний парень все еще находится на лечении.

Речь об этом велась сегодня, 16 октября, на рабочем совещании в мэрии. Как сообщила Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации Орла по социальному блоку, состояние молодого человека стабильное, он находится в НКМЦ имени З. Круглой. 24-летняя девушка выписана и находится в Тульской области у родителей.

- Семьям погибших и пострадавших администрация города Орла окажет помощь. Проект уже подготовлен, согласно ему, семьям погибших из резервного фонда администрации города выделят по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших — по 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, трагическое ДТП с участием троллейбуса произошло в областном центре 9 октября на остановке «Дворец спорта». Три человека погибли, двое получили травмы. В областном центре ведутся проверки работы общественного транспорта.