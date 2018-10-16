2018-10-16T15:59:15+03:00
Общество

Пострадавшую в ДТП с троллейбусом в Орле девушку выписали из больницы

16-летний парень все еще находится на лечении
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орле пострадавшую в резонансном ДТП с троллейбусом девушку выписали из больницы. 16-летний парень все еще находится на лечении.

Речь об этом велась сегодня, 16 октября, на рабочем совещании в мэрии. Как сообщила Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации Орла по социальному блоку, состояние молодого человека стабильное, он находится в НКМЦ имени З. Круглой. 24-летняя девушка выписана и находится в Тульской области у родителей.

- Семьям погибших и пострадавших администрация города Орла окажет помощь. Проект уже подготовлен, согласно ему, семьям погибших из резервного фонда администрации города выделят по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших — по 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, трагическое ДТП с участием троллейбуса произошло в областном центре 9 октября на остановке «Дворец спорта». Три человека погибли, двое получили травмы. В областном центре ведутся проверки работы общественного транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям орловской многоэтажки на Толстого тепло дадут к 25 октября
В Орел привезут мощи святителя Луки
Орловских волонтеров научат, как искать пропавших людей
Орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома
В Орле к 100-летию комсомола готовится выставка
Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинке
Глава одного из орловских сельских поселений незаконно выписывал себе премии
В конце октября в Орле пройдет областной чемпионат по бадминтону
В орловском госуниверситете на «Дне без турникетов» показали эксперименты с оптикой
В Орле легковушка сбила пешехода на «зебре»
Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу
Орловцы с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют свои таланты на чемпионате «Абилимпикс»
«Волонтерский» КВН прошел в Орловском полесье
На Орловщине разыграют областной кубок по горному туризму
Орловский застройщик попал под статью за незавершенное строительство жилого дома в Нарышкино
Выставка об уроженце Орловщины актере Прове Садовском открылась в бунинской библиотеке
Популярные спикеры расскажут орловским бизнесменам как стать успешнее
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов проиграл турнир своему белорусскому сопернику в Китае
На Орловщине ужесточат контроль над общественным транспортом
Под Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗ
Орловец получит компенсацию морального вреда за некачественный товар
Трехдневный фестиваль «Эпоха династий» стартует в Орле 19 октября
На Московской улице в Орле семь машин "догнали" друг друга
Орловский житель спрятал у себя в сарае 380 граммов конопли
ДТП на орловской трассе: опрокинулась легковушка
Под Орлом «Ваз» врезался в припаркованную фуру
В рейдах по пьяным водителям полицейские выявили 13 нарушителей
Орловский учебный театр «Диагональ» открывает новый сезон