2018-10-16T13:53:21+03:00
Общество

Жителям орловской многоэтажки на Толстого тепло дадут к 25 октября

Сейчас в городе по нескольким адресам ведутся ремонтные работы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жителям дома №2а по улице Льва Толстого в Орле отопление дадут к 25 октября. Сейчас здесь, а также по другим адресам города, ведутся ремонтные работы.

Тема отопительного сезона стала центральной на сегодняшнем, 16 октября, рабочем совещании в мэрии. Замглавы администрации по вопросам городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов рассказал присутствующим о том, как продвигается ремонт проблемных объектов.

- Так, на улице Льва Толстого, 2а, согласно решению общего собрания собственников, ведется капитальный ремонт котельной, минувшим вечером подрядчик начал устанавливать новые котлы. Отопление будет подано в квартиры собственников до 25 октября, - отметил Николай Ванифатов.

Также стало известно, что отремонтирована теплотрасса по улице Латышских стрелков: здесь без тепла остались дома №14 и №16. В настоящий момент проводится обработка стояков, чтобы пустить тепло в квартиры жильцов.

«КП» следит за ситуацией.

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