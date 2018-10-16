В Орел привезут мощи святителя Луки

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-16T12:45:12+03:00

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В Орел доставят мощи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Святыню привезет Фонд Андрея Первозванного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни в 20 веке много помогал людям как врач и хирург, поэтому верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Частица мощей святого впервые покинет Симферополь. В этом году в число российских городов, куда привезут мощи, вошел и Орел.

Поклониться мощам верующие смогут в Свято-Успенском монастыре с 6 ноября. Всем пришедшим как благословение будут раздавать иконки святителя Луки.