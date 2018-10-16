СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-16T12:40:41+03:00

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16 октября в полдень орловских волонтеров научат, как искать пропавших людей. По этому поводу в главном корпусе ОГУ имени Тургенева откроется «Школа безопасности».

В рамках мероприятия орловцам продемонстрируют тематические видеоролики, обучат правилам безопасного поведения в городской и природной среде, и покажут специальное поисковое оборудование. После такого курса участники смогут вступить в поисковые отряды и в дальнейшем принимать участие в поисковых операциях.

В 8 вечера в этот же день в Знаменском лесу для волонтеров проведут практическое занятие. Добровольцы наглядно научатся методикам поиска в природной среде. Всем участникам выдадут компас, навигатор, обеспечат радиосвязью.

Сбор участников запланирован на парковке ТМК «ГРИНН» за трамвайной остановкой. Начало встречи в 19:30.