СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-16T12:22:20+03:00

Женщина увидела, как вор с большой сумкой выходил со стороны ее двора

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На днях 45-летняя орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома. В обед женщина возвращалась к себе домой на улицу Карачевскую и заметила, как со стороны ее двора выходит мужчина с большой сумкой. Заподозрив неладное, она немедленно обратилась в полицию.

Действительно, оказалось, 57-летний мужчина проник внутрь дома, сбив навесной замок ломом. Ему удалось похитить продукты питания, косметику, домашний текстиль и другое имущество. Сумма ущерба могла бы составить более 20 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.