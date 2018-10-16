2018-10-16T12:22:20+03:00
Происшествия

Орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома

Женщина увидела, как вор с большой сумкой выходил со стороны ее двора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На днях 45-летняя орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома. В обед женщина возвращалась к себе домой на улицу Карачевскую и заметила, как со стороны ее двора выходит мужчина с большой сумкой. Заподозрив неладное, она немедленно обратилась в полицию.

Действительно, оказалось, 57-летний мужчина проник внутрь дома, сбив навесной замок ломом. Ему удалось похитить продукты питания, косметику, домашний текстиль и другое имущество. Сумма ущерба могла бы составить более 20 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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