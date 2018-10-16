В Орле к 100-летию комсомола готовится выставка

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-16T12:09:44+03:00

С его историей можно познакомиться в библиотеке Бунина

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В Орле в библиотеке имени Бунина открылась выставка «Такие нам выпали годы!». Она посвящена 100-летию со дня открытия I съезда комсомола.

Официально свой день рождения комсомол отметит 29 октября. Ровно сто лет назад, в 1918 году, в этот день состоялся Первый Всероссийский съезд союза рабочей и крестьянской молодежи.

Работники библиотеки собрали документы, которые познакомят читателей с историей Орловской областной организации ВЛКСМ. На выставке также будет представлен «Устав Российского коммунистического Союза молодежи». Он был издан в Орле в 1923 году. Кроме того, в экспозиции можно будет найти материалы девятого губернского съезда Орловского комсомола от 1925 года, решения и резолюции областных комсомольских конференций, положение и программа первого областного фестиваля молодежи, который прошел в Орле в мае 1957 года.

Выставка продлится до 30 октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43