Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинке

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-16T11:59:11+03:00

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Сегодня ранним утром, 16 октября, орловские спасатели тушили нежилой дом. Он загорелся в деревне Гнилуша Глазуновского района Орловской области. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасателей около 6:30 утра.

К моменту прибытия дежурного караула дом горел открытым пламенем. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

- В результате пожара сгорела и обрушилась крыша по всей площади, дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В тушении пожара принимали участие члены добровольной команды «Гремячево». Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.