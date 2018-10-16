Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинке
Сегодня ранним утром, 16 октября, орловские спасатели тушили нежилой дом. Он загорелся в деревне Гнилуша Глазуновского района Орловской области. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасателей около 6:30 утра.
К моменту прибытия дежурного караула дом горел открытым пламенем. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.
- В результате пожара сгорела и обрушилась крыша по всей площади, дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
В тушении пожара принимали участие члены добровольной команды «Гремячево». Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.
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