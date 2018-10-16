2018-10-16T11:59:11+03:00
Происшествия

Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинке

Огонь поразил 100 квадратных метров площади
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Нежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинкеНежилой дом сгорел ранним утром в орловской глубинкеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня ранним утром, 16 октября, орловские спасатели тушили нежилой дом. Он загорелся в деревне Гнилуша Глазуновского района Орловской области. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасателей около 6:30 утра.

К моменту прибытия дежурного караула дом горел открытым пламенем. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

- В результате пожара сгорела и обрушилась крыша по всей площади, дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В тушении пожара принимали участие члены добровольной команды «Гремячево». Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раза, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям орловской многоэтажки на Толстого тепло дадут к 25 октября
В Орел привезут мощи святителя Луки
Орловских волонтеров научат, как искать пропавших людей
Орловчанка стала свидетельницей кражи из своего собственного дома
В Орле к 100-летию комсомола готовится выставка
Глава одного из орловских сельских поселений незаконно выписывал себе премии
В конце октября в Орле пройдет областной чемпионат по бадминтону
В орловском госуниверситете на «Дне без турникетов» показали эксперименты с оптикой
В Орле легковушка сбила пешехода на «зебре»
Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу
Орловцы с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют свои таланты на чемпионате «Абилимпикс»
«Волонтерский» КВН прошел в Орловском полесье
На Орловщине разыграют областной кубок по горному туризму
Орловский застройщик попал под статью за незавершенное строительство жилого дома в Нарышкино
Выставка об уроженце Орловщины актере Прове Садовском открылась в бунинской библиотеке
Популярные спикеры расскажут орловским бизнесменам как стать успешнее
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов проиграл турнир своему белорусскому сопернику в Китае
На Орловщине ужесточат контроль над общественным транспортом
Под Орлом водитель на «Фольксваген» не рассчитал маневр и счесал УАЗ
Орловец получит компенсацию морального вреда за некачественный товар
Трехдневный фестиваль «Эпоха династий» стартует в Орле 19 октября
На Московской улице в Орле семь машин "догнали" друг друга
Орловский житель спрятал у себя в сарае 380 граммов конопли
ДТП на орловской трассе: опрокинулась легковушка
Под Орлом «Ваз» врезался в припаркованную фуру
В рейдах по пьяным водителям полицейские выявили 13 нарушителей
Орловский учебный театр «Диагональ» открывает новый сезон