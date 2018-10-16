СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-16T11:20:19+03:00

Глава одного из орловских сельских поселений незаконно выписывал себе премии Фото: Архив "КП"

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Экс-главу Плосковского сельского поселения Дмитровского района признали виновным в присвоении себе чужого имущества. Мужчина, пользуясь своим служебным положением, незаконно выписал себе премию.

- Орловец присвоил денежные средства сельского поселения в размере более 35 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина свою вину в преступлении признал. Он раскаялся и добровольно выплатил назад все деньги. Принимая во внимание эти факты, суд смягчил наказание. Орловцу грозит лишение свободы сроком на 2 года и 4 месяца и штраф в размере 7 тысяч рублей.

- Бывший глава сельского поселения лишен права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, - отмечают в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.