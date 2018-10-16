2018-10-16T11:11:14+03:00
Общество

В конце октября в Орле пройдет областной чемпионат по бадминтону

К соревнованиям допускаются участники от 14 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Первый областной чемпионат по бадминтону состоится в Орле в конце октября. В течение двух дней, 27 и 28 октября, соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва.

Для участия допускаются спортсмены от 14 лет и старше. У участников не должно быть медицинских противопоказаний. Также необходима регистрация в Орловской области.

Заявку на состязания можно направить по почте: info@badminton57.ru или оставить на официальном сайте Федерации бадминтона Орловской области до 25 октября. В ней необходимо указать полностью фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактный телефон, а также при наличии спортивные звания или разряды.

Открытие чемпионата состоится 27 октября в 10 утра.

Адрес: улица Матросова, 5.

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