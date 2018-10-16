В орловском госуниверситете на «Дне без турникетов» показали эксперименты с оптикой
Научно-технологический центр биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева присоединился к акции «День без турникетов», организованной Российским научным фондом и всероссийским фестивалем науки «NAUKA 0+».
Цель такого проекта – позволить желающим за кулисы ведущих лабораторий России, узнать о передовых технологиях, увидеть своими глазами, как создаются лекарства и гаджеты. Так, и в Научно-технологическом центре биомедицинской фотоники состоялись 2-полуторачасовые экскурсии. Поучаствовать в них пришло более 40 детей и взрослых.
Сотрудники центра показали познавательные эксперименты с оптикой, актуальные междисциплинарные разработки биомедицины.