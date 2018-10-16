СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-16T10:55:22+03:00

Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

В Орле легковушка сбила пешехода на «зебре». Пешеход был госпитализирован.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 15 октября. В начале восьмого вечера водитель двигался за рулем легкового автомобиля «Рено» по Черкасской улице. Он стал поворачивать налево, на 1-ю Посадскую, в это время проезжую часть по нерегулируемой «зебре» переходил 37-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен БСМП им. Семашко. Госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 22 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим.