2018-10-16T10:55:22+03:00
Происшествия

В Орле легковушка сбила пешехода на «зебре»

Мужчина госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле легковушка сбила пешехода на «зебре». Пешеход был госпитализирован.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 15 октября. В начале восьмого вечера водитель двигался за рулем легкового автомобиля «Рено» по Черкасской улице. Он стал поворачивать налево, на 1-ю Посадскую, в это время проезжую часть по нерегулируемой «зебре» переходил 37-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен БСМП им. Семашко. Госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 22 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим.

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