2018-10-16T10:34:59+03:00
Спорт

Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу

Команда «Квазар» отвоевала первое место у тульской «Энергии» в овертайме
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу. В финальном этапе команда «Квазар» отвоевала первое место у тульской «Энергии».

Кубок Тульской области по пейнтболу включил в себя целую серию игр. За право встретиться в финале на начальном этапе соревновались больше 20-ти команд из Тулы и соседних регионов, в итоге лучшими оказались восемь из них. По признанию орловцев, главная игра сезона выдалась напряженной.

Фото: vk.com/legiontula Фото: соцсети

Фото: vk.com/legiontulaФото: соцсети

Фото: соцсети

- В финале играли по группам: две по четыре команды в каждой. «Квазар» встретился с сильным соперником – тульской командой «Энергия». В основное время счет составил 1:1 и уже в овертайме нам удалось отвоевать победу, буквально в последние секунды, - поделились с «КП» участники команды "Квазар".

Победители получили заслуженные награды и почетное звание лучшей команды Кубка Тульской области по пейнтболу-2018.

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