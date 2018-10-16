Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу
Орловцы взяли золото на Кубке Тульской области по пейнтболу. В финальном этапе команда «Квазар» отвоевала первое место у тульской «Энергии».
Кубок Тульской области по пейнтболу включил в себя целую серию игр. За право встретиться в финале на начальном этапе соревновались больше 20-ти команд из Тулы и соседних регионов, в итоге лучшими оказались восемь из них. По признанию орловцев, главная игра сезона выдалась напряженной.
Фото: vk.com/legiontulaФото: соцсети
Фото: соцсети
- В финале играли по группам: две по четыре команды в каждой. «Квазар» встретился с сильным соперником – тульской командой «Энергия». В основное время счет составил 1:1 и уже в овертайме нам удалось отвоевать победу, буквально в последние секунды, - поделились с «КП» участники команды "Квазар".
Победители получили заслуженные награды и почетное звание лучшей команды Кубка Тульской области по пейнтболу-2018.