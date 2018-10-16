Орловцы с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют свои таланты на чемпионате «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-16T10:20:54+03:00

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73 орловца попробуют свои силы в состязании по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. Региональный отборочный этап IV Национального чемпионата уже стартовал в Молодежном центре ОГАУ. Участвовать в проекте будут представители ОГУ имени Тургенева, Орловского техникума сферы услуг, Орловского базового медицинского колледжа, Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова и других учебных заведений.

Чемпионат проводится по 13 компетенциям. В их числе «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход», «Поварское дело», «Портной», «Веб-дизайн», «Обработка текста», «Программирование», «Экономика и бухучет», «Декоративное искусство».

Торжественное закрытие чемпионата и церемония награждения участников состоится в четверг, 18 октября, в актовом зале Дворца пионеров имени Гагарина. Победителям регионального этапа выпадет возможность принять участие в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».