«Волонтерский» КВН прошел в Орловском полесье

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-16T09:34:02+03:00

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Межобластной экологический праздник «День зубра» в четвертый раз состоялся в Национальном парке «Орловское полесье». Его участниками стали команды из Орловской, Брянской и Калужской областей.

В одном большом экологическом КВНе организаторы объединили День зубра и Год добровольца и волонтера. В юмористическом концерте участие приняли команды «БэГиС» из Жудерской школы, «Горячие сердца» из Хотимль-Кузменковской школы Хотынецкого района, «КарачевЗубр.ru» из школы имени Горького города Карачева Брянской области и «Глоба-SOS» из Еленской школы Хвастовичского района Калужской области.

Судило уастников компетентное жюри. В его состав вошли сотрудники Орловского полесья и Хотынецкого краеведческого музея. «Золото» по итогам всех конкурсов заняла команда «БэГиС», «серебро» поделили «КарачевЗубр.ru» и «Глоба-SOS», третьими стали «Горячие сердца» из Хотимля.