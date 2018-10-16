На Орловщине разыграют областной кубок по горному туризму

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-16T09:26:02+03:00

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Кубок Орловской области по горному туризму пройдет в Болхове. Награды в двух категориях разыграют 18 ноября.

На соревнования съедутся члены туристских клубов, походных групп, образовательных учреждений. Кроме того, к участию допускаются все желающие, кто имеет специальную спортивную подготовку.

- Программа Чемпионата по горному туризму предусматривает прохождение дистанции 1 класса для 8-13 лет, 2 класса для участников 14-17 лет и дистанции 3 класса для 18 лет и старше. Перемещение спортсменов будет осуществляться по маркированным маршрутам, - сообщает интернет-издание «Орел-спорт».