СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-16T09:17:31+03:00

Орловский застройщик попал под статью за незавершенное строительство жилого дома в Нарышкино Фото: Архив "КП"

Фирма получила более 15 миллионов рублей, но свои обязательства не исполнила

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Застройщик ООО «Домстрой» стал фигурантом уголовного дела из-за незавершенного строительства многоквартирного жилого дома в поселке Нарышкино. Проверку по факту нарушения прав участников долевого строительства дома № 10Б по улице Садовой провела Урицкая межрайонная прокуратура.

Договоры с 14-ю участниками долевого строительства были заключены еще два года назад, в 2016 году. В общей сумме застройщик получил 15 905 860 рублей. Но свои обязательства по строительству фирма не исполнила.

По факту нарушения прав граждан следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ: мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - сообщает прокуратура Орловской области.