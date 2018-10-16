Выставка об уроженце Орловщины актере Прове Садовском открылась в бунинской библиотеке

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-16T09:15:38+03:00

Любой желающий может познакомиться с его творчеством, взяв книгу из экспозиции

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Выставка об уроженце Орловщины актере Малого театра Прове Садовском открылась в бунинской библиотеке вчера, 15 октября. Экспозицию составили в честь 200-летнего юбилея со дня рождения нашего земляка.

Пров Садовский родился в городе Ливны Орловской губернии. В 14-летнем возрасте он попал в тульскую труппу. После этого он играл на театральных подмостках Калуги, Рязани, Воронежа, Казани. Дебют актера состоялся в 1839 году в Малом театре в Москве.

- Особое признание ему принесли пьесы Гоголя «Женитьба», «Игроки», «Ревизор», а также спектакли по произведениям Островского. Садовский явился создателем школы русского реалистического искусства. Его имя стало в один ряд с такими великими русскими актерами, как Ермолова, Мочалов, Щепкин, - рассказали «КП» организаторы книжной выставки.

Любой желающий может познакомиться с творчеством Садовского, взяв книгу из экспозиции. На выставке представлен сборник «Их родина – Орловский край», книга «Садовские», посвященная театральной династии, академическое издание Зографа «Малый театр», «Истории Орловского края в лицах» А. Полынкина и книга Сарана «Гоголь и почта».

Выставка продлится до конца октября.

Адрес: улица Максима Горького, 43.