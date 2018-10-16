СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-16T08:50:39+03:00

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Популярные спикеры расскажут орловским бизнесменам как стать успешнее на форуме для предпринимателей, который пройдет в Орле 2 ноября. Организатором «Business Insight» выступает Центр поддержки предпринимательства. Это профессиональная команда, которая работает в сфере бизнес-обучения более 8 лет.

Ожидается, что число участников форума достигнет 400 человек, которые хотят развиваться. Спикеры выступят для руководителей компаний малого и среднего бизнеса, активных и целеустремленных предпринимателей по темам мотивации на результат, достижения успеха, формирования окружения, построения деловых связей.

В числе спикеров будет Михаил Носов - человек, который за три дня проплыл 10 километров, проехал 421 километр на велосипеде и пробежал двойной марафон протяженностью 84 километра. Спикер Сергей Озеров расскажет, как преодолевать свои страхи и где черпать энергию для достижения лучшего результата. Преподаватель СПбГУ и ВШЭ Ника Зебра расскажет о личном бренде и о том, как он может помочь в развитии бизнеса, как его строить и продвигать.

Форум пройдет на площадке Конгресс-Холла ТМК «ГРИНН».